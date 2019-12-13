Умерла актриса Екатерина Дурова

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Фото © Dmitry Rozhkov / Wikimedia

На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ, актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дурова.

Как сообщает пресс-служба театра, Дурова умерла 13 декабря после продолжительной болезни.

О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Екатерина Дурова — дочь народного артиста СССР Льва Дурова. Служила в Театре на Таганке и Театре на Малой Бронной, сыграла почти в 30 фильмах, в их числе "Фантазии Фарятьева", "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день", сериал "Кровавая барыня".

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