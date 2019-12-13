В Москве студентка из Китая умерла в туалете общежития

Тело несовершеннолетней обнаружили без следов насильственной смерти. Подозрительных предметов также не было.

В московском общежитии найдено тело несовершеннолетней студентки из Китая, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказали в полиции, 16-летняя девушка была найдена в туалете общежития московского музыкального училища.

— При визуальном осмотре следов насилия на теле не обнаружили. В туалетной комнате, где находилась умершая, подозрительных предметов также не нашли, — цитирует издание слова источника.

Собеседник агентства добавил, что иностранная студентка училась на отделении фортепиано. Тело обнаружили её соотечественницы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти подростка.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в убийстве 23-летней студентки РУДН. Тело девушки со связанными ногами нашли завёрнутым в одеяло.