Зеленский сравнил сериал "Слуга народа" с ядерным оружием

Исполнитель главной роли считает решение российского канала отказаться от показа сериала "большой информационной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил "Слугу народа" с ядерным оружием и выразил сожаление в связи с прекращением его показа на российском ТВ. Об этом он сказал в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1".

— Я очень сожалею. Потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то — "Слуга народа", — пошутил лидер Незалежной.

Зеленский считает отказ российского телеканала от показа сериала с ним в главной роли "большой информационной ошибкой". Вместе с тем он уверен, что россияне, уже посмотревшие первые серии "Слуги народа", обязательно посмотрят продолжение в Сети.

Ранее телеканал ТНТ запустил показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский. Однако на ТВ показали только три серии, заявив, что остальное можно будет посмотреть на интернет-платформе. В Кремле прокомментировали данное решение.