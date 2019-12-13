После попытки сбежать из судебной кабины обвиняемый попал в психбольницу

В этом же медучреждение ранее был направлен на психиатрическую экспертизу доцент-расчленитель Соколов.

Леонид Грейсер, который ранее пытался сбежать из зала суда через потолок, попал в психиатрическую больницу при Бутырском следственном изоляторе. Об этом рассказал источник Лайфа.

Именно туда ранее был направлен на психиатрическую экспертизу доцент-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийствеи расчленении своей аспирантки-возлюбленной. Позже его перевели в исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Напомним, Грейсер пытался бежать из зала суда 10 декабря. Обвиняемый выбрался из изоляционной кабины и полез через потолок. Лайф публиковал видео инцидента. Позже эксперт в беседе с Лайфом выразил сомнения в качестве сборки кабины, установленной в Щербинском суде.

А за решётку 18-летний парень попал, так как пытался "изгнать бесов" из 21-летней сестры и убил её. В квартире затем были найдены наркотики.