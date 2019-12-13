Один из сахалинских близнецов умер, не дождавшись операции у Каабака

Ситуация с операциями осложнилась после увольнения врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил уникальные операции по пересадке органов детям с небольшим весом.

Ещё один пациент врача-трансплантолога Михаила Каабака умер, не дождавшись операции, — это маленький Рома, один из сахалинских близнецов, которых недавно доставили в Москву. У мальчика остановилось сердце, он не дожил до своего первого дня рождения всего несколько дней.

— Да, умер.. Я не знаю, как это произошло. Не выдержало сердце. Жена мне написала. Я не знаю, что сказать, не знаю, что делать, — рассказал Лайфу отец малыша.

11 месяцев назад у супругов Кузнецовых родились близнецы Рома и Виталий. Врачи сразу диагностировали у малышей проблемы с почками, при которых могла помочь только замена органов. На родном Сахалине трансплантацией почек маленьким детям никто не занимался — чтобы спасти детей, супруги полетели в Москву к врачу Михаилу Каабаку.

Трансплантация должна была состояться в январе 2020 года, её должен был провести Каабак, которого недавно поручила восстановить в должности глава Минздрава Вероника Скворцова. Обоих мальчиков перевезли в Москву, где готовили к операциям, но маленький Рома скончался за неделю до своего дня рождения.

Второй брат-близнец находится в Российской детской клинической больнице, ему делают все необходимые вакцинации.

Ранее не дождался операции ещё один ребёнок — маленькая пациентка Настя Орлова из Волгограда. Операция должна была состояться ещё в октябре, однако из-за увольнения трансплантолога её пришлось отложить.