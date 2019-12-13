В Петербурге избрали меру пресечения избившим студентку из-за внешности

В результате нападения у девушки диагностировали травму губы и сотрясение мозга.

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения подозреваемым в избиении 18-летней курсантки Государственного университета морского и речного флота. Самому младшему из них 16 лет, он учится в седьмом классе школы.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе МВД по городу, подозреваемый в нанесении сильного удара девушке находится под подпиской о невыезде, два его сообщника отпущены под обязательство о явке.

Напомним, группа молодых людей избила 18-летнюю Екатерину из-за её нестандартной внешности в центре Санкт-Петербурга 9 декабря. В результате нападения у девушки диагностировали травму губы и сотрясение мозга. Лайф публиковал видео нападения.