Кремль прокомментировал испытание США ранее запрещённой ДРСМД ракеты

Песков напомнил, что Москва неоднократно указывала на подготовку Вашингтона к нарушению соглашения.

Испытание Соединёнными Штатами ранее запрещённой ДРСМД ракеты является подтверждением того, что договор был разорван по инициативе Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это (испытание. — Прим. ред.) лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США. К нашему сожалению, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что комментировать запуск с точки зрения технических характеристик американской ракеты он не может.

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре 2018 года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД. Договор прекратил своё существование 2 августа.