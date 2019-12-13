Масштабный пожар охватил склады на юге Москвы — видео

На юге Москвы в районе дома 129 на Варшавском шоссе произошёл пожар на территории складов, где, предположительно, хранятся ткани.

Как рассказали в столичном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12:10. Площадь возгорания уже достигла 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.

Столб чёрного дыма виден издалека. Над местом пожара поднимаются языки пламени.

Минувшей ночью три человека погибли в результате пожара в Подмосковье.