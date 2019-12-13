Путин может принять участие в церемонии запуска поездов в Крым

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в запуске движения по железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Президент может принять в этом участие, — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее стало известно, что первый пассажирский поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря поедет первый поезд из Москвы в Симферополь. Открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется на 1 июня 2020 года.
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