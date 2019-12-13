В Чебоксарах студентка устроила поножовщину в колледже

В Чебоксарах семнадцатилетняя студентка напала с ножом на заведующую экономико-технологического колледжа. Об этом рассказали Лайфу в республиканском управлении МВД РФ.
Женщина госпитализирована с ранами лица и рук, угрозы для её жизни нет. Нападавшую задержали, с ней работают представители подразделения по делам несовершеннолетних.
— Она учащаяся данного колледжа, но в настоящее время студентка — в академическом отпуске. Пришла сегодня в колледж, зашла в кабинет этой заведующей и нанесла удары ножом. Пока по поводу мотивов всё устанавливается. Есть определённые предположения, что эта девушка психически нездорова, — отметили в полиции.
На месте происшествия работает следственная группа СК РФ. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Покушение на убийство".
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье мужчина набросился с ножом на свою бывшую сожительницу.
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