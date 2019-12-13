Песков рассказал, как Путин оценивает работу губернаторов

Отвечая на вопрос о вчерашней отставке главы Иркутской области, Песков подчеркнул, что Сергей Левченко решил покинуть пост по собственному желанию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, по каким критериям Владимир Путин оценивает работу губернаторов. По его словам, партийная принадлежность чиновников при этом никакого значения не имеет.

— Однозначно не имеет. Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях, — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о вчерашней отставке губернатора Иркутской области, Песков подчеркнул, что Сергей Левченко решил покинуть пост по собственному желанию.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста главы Приангарья. Врио губернатора был назначен замглавы МЧС России Кобзев. Глава государства также присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы. Также 12 декабря пост покинул и губернатор Еврейской АО Александр Левинталь, врио назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.