При этом лидеру Незалежной вновь напомнили про исполнение киевской части минских договорённостей.

В Кремле считают неуместным для украинского лидера Владимира Зеленского поднимать вопрос о возвращении Крыма в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и пожимать ему руку в данный момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договорённости, — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что если "нормандская четвёрка" придёт к окончательному решению относительно урегулирования ситуации в Донбассе, "можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы разрешили свой внутренний конфликт".

Напомним, ранее лидер Незалежной в эфире телеканала "1+1" заявил, что готов десять раз пожать руку российскому президенту в том случае, если Украине вернут территорию Донбасса, и 100 раз — если Крым.

Ранее на "нормандском саммите" Зеленский заявил, что настаивает на передаче Украине контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе. Позднее лидер Незалежной предложил внести изменения в вышеупомянутые договорённости.