Лайф публикует видео с моментом взрыва на горящих в Москве складах

Источник в экстренных службах рассказал, что пламя может перекинуться на расположенные рядом здания.

Площадь пожара на территории складов на Варшавском шоссе в Москве достигла трёх тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли здания. С горящих складов доносятся взрывы, предположительно, взрываются газовые баллоны.

Как стало известно Лайфу, в результате ЧП пострадал один из пожарных. На него обрушилась кровля, но он уже передан медикам.

На данный момент из здания вывели всех людей. Источник сообщает об угрозе распространения огня на соседние строения. Лайф ведёт прямую трансляцию с места ЧП.