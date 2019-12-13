Вышинский о Зеленском: Вошёл в пещеру и тут же стал драконом

Главный редактор РИА "Новости-Украина" раскритиковал нового президента Незалежной за резкую смену политического курса после избрания.

Известный журналист Кирилл Вышинский, освобождённый из-под стражи по решению Киевского суда, недоумевает, почему новый президент Украины Владимир Зеленский отказался опираться на людей, которые его избрали. Об этом он заявил в интервью военному журналисту Олегу Сидякину специально для Лайфа. По словам Вышинского, едва заняв высший государственный пост, Зеленский тут же продолжил линию своего предшественника — вопреки любой электоральной логике.

— Вошёл в пещеру и тут же стал драконом, — охарактеризовал Зеленского журналист. — Он тут же занял место политика, который продолжает и работает в логике войны с "агрессором". А до того как стать президентом, у него была совершенно другая риторика.

Главный редактор РИА "Новости-Украина" напомнил, что за Зеленского на выборах проголосовало 73 процента избирателей, то есть уверенное большинство, а он между тем ведёт диалог и опирается не на них, а на представителей проигравшего меньшинства.

— Для меня это непонятно, — признался Вышинский. — В электоральной логике он должен был сделать сильный ход по отношению к своим сторонникам, говорить с теми, кто хочет мира, провести в лучших советских традициях большой митинг за мир где-нибудь на майдане.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В конце августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

Как сообщал Лайф, 7 сентября произошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе — глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.