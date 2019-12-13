Кремль прокомментировал данные о рекордной убыли населения России

Дмитрий Песков рассказал об усилиях, которые предпринимаются для сведения к минимуму последствий демографической ямы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил убеждённость, что нацпроект и ряд других мер будут способствовать скорейшему переводу демографической ситуации в стране от знака "минус" в знак "плюс". Об этом он заявил, комментируя отчёт Росстата о рекордной естественной убыли населения.

— Эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, действительно, эта яма сейчас находится, собственно, в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная, — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков напомнил, что "демографическая яма" в России является "наследием прошедших десятилетий истории нашей страны".

Ранее сегодня Росстат представил данные о том, что естественная убыль населения страны за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек. Миграционный прирост её частично компенсирует, поэтому население сократилось на меньшее количество граждан — на 43,7 тысячи человек.

Вместе с этим ранее сообщалось, что продолжительность жизни в России выросла почти на восемь лет с 2000 года.