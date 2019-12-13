В Москве трёхлетний ребёнок отравился гашишем своего отца

Родители оставили наркотик на видном месте и не заметили, как и когда мальчик употребил запрещённое вещество.

В Москве трёхлетний ребёнок отравился наркотиками. По данным следствия, 11 декабря мальчик поступил с признаками отравления в одну из больниц Москвы. Результаты медобследования показали в крови мальчика содержание наркотических веществ. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Москве.

По информации агентства "Москва", отец ребёнка признался, что ранее к нему приходил друг, который курил гашиш в подъезде дома. Часть наркотика мужчина отдал отцу пострадавшего, чтобы тот употребил его позже. В какой-то момент запрещённое вещество нашёл малолетний ребёнок.

Как и когда мальчик употребил наркотик, родители не заметили. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. В пресс-службе СКР рассказали, что проверят условия жизни и воспитания ребёнка.

А в прошлом месяце в США ребёнок принёс в школу пакетик с кокаином и сказал учителям, что белый порошок помогает ему чувствовать себя Человеком-пауком.