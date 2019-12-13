Вышинский: Люди Донбасса пока не видят своего места на Украине

Главный редактор РИА "Новости-Украина" признался Лайфу, что многие местные жители ради мира готовы пожать руки тем, кто в них стрелял. Но даже с приходом новой власти никто не сказал этим людям, что они там нужны.

Известный журналист Кирилл Вышинский, освобождённый из-под стражи по решению киевского суда, рассказал, как ситуацию в Донбассе на пороге 2020 года оценивают сами жители многострадального региона. Об этом известно из первых уст, благодаря работе над своим документальным сериалом "Люди Донбасса", героями которого стали люди, которые вот уже пять лет живут в условиях войны, а также политологи, журналисты, волонтёры, знающие ситуацию изнутри.

Вышинский рассказал, что всем своим героям он задаёт вопросы о том, видят ли они будущее Донбасса в составе Украины и на каких условиях. И за это время, по признанию журналиста, не прозвучало ни одного чёткого ответа в пользу полноценного воссоединения.

— Каждый раз я слышу: "Скорее, мы уже не сможем этого сделать". И не по каким-то геополитическим или административным причинам, а просто потому, ну, а как можно жить с людьми, которые в тебя стреляют, — рассуждает Вишинский в интервью военному журналисту Олегу Сидякину специально для Лайфа.

При этом главный редактор РИА "Новости-Украина" вспомнил одного своего героя — главу горадминистрации Горловки Ивана Приходько — который признался, что готов пожать руку тем, кто в них стреляет, если после этого воцарится мир. Но вот с каким сердцем он это сделает...

— Люди Донбасса пока не видят своего места на Украине. Вот такие, какие они есть, с их приверженностью русскому языку, русской культуре, с их особым донецким характером, они считают, что им сейчас нету места, — отмечает журналист. — Многие связывали свои надежды с приходом Зеленского, но сейчас они признаются, что разочарованы и им по-прежнему никто не сказал, что они там нужны.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В конце августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

Как сообщал Лайф, 7 сентября произошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе — глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.