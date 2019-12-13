Под Саратовом возбудили дело об убийстве из-за найденного во льду младенца

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорождённой девочки, вмёрзшего в лёд. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного управления СК РФ.

О страшной находке в водоёме города Красный Кут правоохранительным органам стало известно 30 ноября. Дети, игравшие вблизи реки, обнаружили странный предмет, скованный льдом. Они позвали на помощь взрослых, с помощью подручных средств было извлечено тело новорождённой. По предварительным данным, оно находилось в воде около месяца.

Дело возбуждено по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Она предусматривает до четырёх лет лишения свободы. Сейчас выясняется личность матери.

Ранее Лайф писал про другую страшную трагедию, которая произошла на замёрзшем водоёме, — под Волгоградом два мальчика провалились под лёд, один из них погиб.