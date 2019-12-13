Центробанк снизил ключевую ставку до 6,25%

Полтора месяца назад Банк России уменьшал ставку на половину процента впервые с декабря 2017 года.

Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,25% годовых. Как отмечает регулятор, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

— Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года, — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что рассмотрят вопрос о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки с учётом текущей и ожидаемой инфляции, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором обсудят уровень ключевой ставки, состоится седьмого февраля следующего года.

В конце октября ЦБ понизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Это произошло впервые с декабря 2017 года.

Напомним, от уровня ключевой ставки в стране зависят процентные ставки у коммерческих банков. Причём касается это как выдаваемых кредитов, так и выплат по вкладам населения.