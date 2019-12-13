Житель Омской области случайно задушил пасынка и спрятался в лесу

Владимир успел пройти пешком 70 километров, прежде чем его задержали. Он направлялся в родное село.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве семилетнего мальчика, которое было совершено в селе Новологиново Омской области 10 сентября. В преступлении признался отчим ребёнка.

— Ранее судимый обвиняемый, пренебрегая правилами обычной предосторожности, в наказание за то, что семилетний сын сожительницы, когда делал уроки, не держал ровно спину, ударил мальчика ремнём, а затем, схватив ребёнка руками за ворот рубашки и за пояс, поднял и стал трясти, успокаивая, — сообщили в региональном СУ СКР.

Когда 30-летний Владимир опустил ребёнка, он уже не дышал. Испугавшись содеянного, мужчина сбежал в лес и жил там неделю. Он успел пройти пешком 70 километров, прежде чем его задержали. Подозреваемый был найден недалеко от села Атирка, откуда он родом. Владимир признал вину, ему предъявлены обвинения по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель Кировского района Новосибирска убил пятилетнюю дочь сожительницы. Девочка умерла поздним вечером первого декабря.