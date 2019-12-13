Площадь пожара на складе в Москве достигла семи тысяч квадратных метров

Источник в экстренных службах сообщил Лайфу о возникновении угрозы полного обрушения горящего здания.

Площадь пожара на складе у Варшавского шоссе на юге Москвы достигла семи тысяч квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России, размер горящего здания — десять тысяч квадратов.

— Произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 кв. м... На месте пожара также работает 42 единицы техники, более 120 человек личного состава и два вертолёта Московского авиационного центра, — уточнили в управлении.

Между тем источник в экстренных службах сообщил Лайфу о возникновении угрозы обрушения горящего здания.

Ранее стало известно, что во время тушения пострадал один из пожарных. С горящих складов начали доноситься взрывы. Лайф публиковал видео с моментом одного из них. Читатели могут наблюдать за происходящим на складах в прямой трансляции с коптера.