Звезда 90-х Андрей Губин возвращается на сцену

Певец перестал выступать в середине 2000-х из-за проблем со здоровьем, в период затворничества он жил на авторские отчисления.

Популярный в 90-х и 2000-х певец Андрей Губин после нескольких лет затворничества возвращается на сцену. Об этом "Стархиту" рассказал саунд-продюсер Тарас Ващишин.

— У Андрея всё хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится, — рассказал продюсер, также он выложил фото с Губиным в студии.

Андрею Губину 45 лет, он покинул эстраду в середине 2000-х после того, как ему поставили диагноз: левосторонняя прозопалгия лица. Певцу стало сложно работать из-за постоянных болей. Однако писать музыку он не бросил. Даже уйдя в тень, Андрей сочинял песни для Жанны Фриске и Юлии Беретты.

За эти годы Губин написал много стихов, которые могут превратиться в хиты. На вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать гастрольного тура, Ващишин ответил уклончиво: "Должно быть всё: и песни, и тур, но пока это всё, что я могу рассказать".