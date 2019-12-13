Тайский массаж признали наследием ЮНЕСКО

Традиционный тайский массаж пополнил репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает пресс-служба организации, аналогичный статус получили ещё 14 культурных практик.
— Nuad Thai, традиционный тайский массаж, считается частью искусства и науки традиционной тайской медицины. Как немедикаментозное лекарственное средство и мануальная терапия, он включает в себя манипуляции с телом с целью помочь сбалансировать энергии и структуру тела пациента для лечения болезней, предположительно вызванных обструкцией потоков энергии вдоль линий "сен", — говорится в сообщении.
Наследием ЮНЕСКО также были признаны следующие 14 культурных практик:
- "Ак калпак"— традиционные умения и навыки изготовления и ношения кыргызского мужского головного убора
- "Пенчак-силат" — практика, регламентирующая отношения с Богом, людьми и природой, а также включающая методы самообороны (Индонезия)
- Паломничество "Арбаин" (Ирак)
- Навыки игры на ирландской арфе
- Итальянский праздник целестинского прощения
- "Силат" — боевое искусство самообороны и выживания (Малайзия)
- Театральное представление "Кваг-хир" (Нигерия)
- Традиционные норвежские игры "Сетесдаль"
- Hatajo de Negritos и Hatajo de Pallitas (Перу)
- Карнавал в Поденсе
- 'Ie Samoa (Самоа)
- Дротарство — искусство плетения из металлической проволоки (Словакия)
- Процессии Страстной недели в Мендризио (Швейцария)
- Навыки и мастерство, связанные с дамасской розой в сирийском селении Аль-Мрах
Ранее в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены памятники древнего Пскова.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram