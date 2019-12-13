Тайский массаж признали наследием ЮНЕСКО

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Фото © Pixabay

Nuad Thai призван сбалансировать энергии и структуру тела пациента для лечения болезней.

Традиционный тайский массаж пополнил репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает пресс-служба организации, аналогичный статус получили ещё 14 культурных практик.

— Nuad Thai, традиционный тайский массаж, считается частью искусства и науки традиционной тайской медицины. Как немедикаментозное лекарственное средство и мануальная терапия, он включает в себя манипуляции с телом с целью помочь сбалансировать энергии и структуру тела пациента для лечения болезней, предположительно вызванных обструкцией потоков энергии вдоль линий "сен", — говорится в сообщении.

Наследием ЮНЕСКО также были признаны следующие 14 культурных практик:

  1. "Ак калпак"— традиционные умения и навыки изготовления и ношения кыргызского мужского головного убора
  2. "Пенчак-силат" — практика, регламентирующая отношения с Богом, людьми и природой, а также включающая методы самообороны (Индонезия)
  3. Паломничество "Арбаин" (Ирак)
  4. Навыки игры на ирландской арфе
  5. Итальянский праздник целестинского прощения
  6. "Силат" — боевое искусство самообороны и выживания (Малайзия)
  7. Театральное представление "Кваг-хир" (Нигерия)
  8. Традиционные норвежские игры "Сетесдаль"
  9. Hatajo de Negritos и Hatajo de Pallitas (Перу)
  10. Карнавал в Поденсе
  11. 'Ie Samoa (Самоа)
  12. Дротарство — искусство плетения из металлической проволоки (Словакия)
  13. Процессии Страстной недели в Мендризио (Швейцария)
  14. Навыки и мастерство, связанные с дамасской розой в сирийском селении Аль-Мрах

Ранее в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены памятники древнего Пскова.

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