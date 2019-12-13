Опрос показал, как много россиян предпочитают искусственные ёлки

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Чаще всего декоративное дерево покупают в Нижнем Новгороде, а реже всего — в Барнауле.

Больше половины россиян предпочитают на Новый год украшать дом искусственными ёлками. Такую статистику привели аналитики компании "Авито".

Согласно результатам исследования, декоративную ель выбирают 58% россиян. Чаще всего их покупают жители Нижнего Новгорода. Живую ёлку больше всего предпочитают в Барнауле и Перми.

Аналитики также отметили, что в среднем по стране в этом году приобрести праздничное дерево стало дороже. С прошлого года искусственные ёлки подорожали на 5%, живые — на 9%.

Ранее эксперты призвали россиян не покупать некачественные гирлянды и напомнили о технике безопасности.

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