Очень плохая музыка. Истязавший соседей конским ржанием мужчина угодил в СИЗО

Суд в Нижнем Новгороде отправил под арест местного жителя Юрия Кондратьева. Мужчина на протяжении двух лет изводил соседей конским ржанием, которое включал на полную громкость каждую ночь. Многочисленные штрафы и постоянные жалобы соседей дали свой результат: ближайшие два месяца Кондратьев проведёт в СИЗО по статье "Истязание". Лайф разбирается в странной истории с шумным соседом.

Классическая музыка, немецкий хеви-метал и конюшня

В обычной панельке на западе Нижнего Новгорода наступила долгожданная тишина. Местный житель Юрий Кондратьев два года назад вышел на тропу войны с соседями. Мужчине не нравилось, что якобы соседи этажом выше сильно шумят. По его словам, он не выдерживал топота маленьких детей и сначала врубал на всю катушку классическую музыку, потом немецкую метал-группу Rammstein, а в последнее время перешёл на конское ржание, используя гигантскую колонку.

Как рассказала Лайфу соседка шумного жильца, Кондратьев "устраивал концерты" исключительно по ночам, а с недовольными жильцами дрался.

Видео © VK / Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)

— Я знаю его давно, он не работает, жена ушла с детьми тоже давно, он днём спит, а ночью издевается над всем домом. Он дал моей маме по лицу в подъезде, чтобы молчала. Там мужчина с ним пробовал разговаривать, тогда Кондратьев ему стукнул в лицо — человек был на больничном. Это просто урод, а не человек, таких надо сажать, — сетует женщина.

По её словам, на дебошира написали порядка 80 заявлений, мировые суды выносили решения о штрафах, но Кондратьев их не оплачивал.

Она считает, что мужчина выдумал историю о шумных детях от безделья.

— Соседи живут там тихие как мышки. Да, у них маленькие дети, но они утром всегда в садике. В августе они вообще месяц в Анапе жили, но всё равно не прекращал. Хотя на первый взгляд можно подумать, что он порядочный и хорошо говорит, — подытожила соседка.

Что за шум, а драки нет

Пользователи соцсетей не разделяют отношение соседей к Кондратьеву. Многие высказывают слова поддержки арестованному мужчине и делятся своими историями о шумных соседях, которые мешают спать топотом, музыкой и другими звуками.

Со своей стороны адвокат столичной коллегии "Карабанов и партнёры" Станислав Мальцев рассказал Лайфу, что Кондратьев точно нарушал положения федерального и регионального законодательства. По его словам, в Жилищном кодексе РФ и федеральном законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" чётко прописано время тишины.

— Согласно этому документу, ночное время на всей территории РФ устанавливается с 23:00 до 07:00. Регионы вправе расширять ночное время, но не сокращать его, — уточняет адвокат.

За нарушение законодательства предусмотрена административная ответственность в размере штрафа от 500 до 2000 рублей, а за повторное нарушение закона — от 2000 до 5000 рублей.

Тем не менее суд посчитал, что Кондратьев истязал жителей подъезда, и арестовал его на два месяца. По пункту "а" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание двух и более лиц") нарушителю спокойствия грозит до семи лет колонии.

Но адвокат Мальцев считает, что уголовное дело следует прекратить.

— Квалификация по п. "а" ч. 2 ст. 117 УК РФ является нелогичной, поскольку в диспозиции хотя и указывается "причинение психических страданий", дополнительно отмечается, что способом выступают побои или иные насильственные действия, под которые никак не может подпадать громкая музыка. А соответственно, такая оценка действий жителя выполнена с нарушением правил квалификации. Уголовное дело должно быть прекращено, — рассказал Мальцев Лайфу. Он отметил, что в данном случае достаточно применения соответствующих норм КоАП Нижегородской области.

Музыкальный прецедент

В России это, пожалуй, первый случай, когда жертвы шумного соседа отправили мучителя в изолятор. Уголовное дело находится в стадии предварительного следствия. Возможно, это станет неким прецедентом. И вполне возможно, что ваши шумные соседи уже не отделаются штрафами, а вполне реально сядут.