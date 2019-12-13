Лукашенко рассказал, почему ему не спится по ночам и "не хочется жить"

А ещё белорусский лидер сравнил работу президента страны с врачебной практикой: от людей приходится слышать и неприятное.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, с какими трудностями ему порой приходится сталкиваться во время работы на высшем посту, и объяснил, почему в некоторых ситуациях у него пропадает желание жить.

— С утра напакостят так... После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь, — цитирует белорусского лидера БелТА.

При этом Лукашенко сравнил работу главы государства с врачебной практикой. По его словам, доктору за один день могут высказать море комплиментов, "поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог", а после обеда — обругать так, что не захочется жить.

— Такова ваша судьба. Кого-то вы (врачи. — Прим. Лайфа) в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение. Это почти как у меня, — заключил он.

Ранее Лукашенко порассуждал об усталости после 25 лет у руля страны.