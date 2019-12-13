ФСБ задержала в Москве пятерых боевиков, готовивших теракты — видео

Силовики задержали в Москве пятерых членов ИГИЛ*, готовивших теракты. Об этом сообщают в Центре общественных связей ФСБ России.
В группировку входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии.
В ходе обыска у них изъяли средства связи с инструкциями от террористов. Также найден схрон с оружием — изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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