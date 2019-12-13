Американская балерина обвинила Большой театр в расизме из-за чёрного грима

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Фото © Cheriss May / NurPhoto via Getty Images

Российские коллеги ей ответили, что спектакль ставился тысячи раз и дискуссии по этому поводу не будет.

Прима-балерина Американского театра балета Мисти Коуплэнд обвинила московский Большой театр в расизме. Возмущение артистки вызвал "некорректный", по её мнению, коричневый грим, который традиционно используется в балете "Баядерка". Об этом она написала в "Инстаграме".

В своём микроблоге прима разместила фотографии двух 14-летних балерин Большого театра, танцующих в "Баядерке" с коричневым гримом на лице, символизирующим тёмную кожу. Кроме того, на руках и ногах девочек были надеты тёмные перчатки и колготки. Примечательно, что подобный грим использовался артистами с премьеры балета в 1871 году.

Реальность балетного мира, — написала Коуплэнд, заявив, что использование подобного грима сродни проявлению расизма.

Ситуацию уже успел прокомментировать генеральный директор Большого театра Владимир Урин. По его словам, театр не будет развивать данную дискуссию.

Балет "Баядерка" прошёл в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет, — цитирует Урина РИА "Новости".

Напомним, что в основе сюжета балета "Баядерка" лежит романтичная восточная легенда о несчастной любви баядерки — индийской танцовщицы, живущей и служащей при храме до конца своей жизни, — и храброго воина. Само действие разворачивается в Ост-Индии.

В комментариях к посту балерины пользователи из России поясняют ей, что в нашей стране очень мало чернокожих людей, а в Большом театре их нет совсем. К тому же в нашей стране не было чернокожих рабов, поэтому не видят проблемы в таком гриме.

А вот Джессику Альбу ранее обвинили в расизме после восхвалений Гитлера.

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