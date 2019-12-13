Американская балерина обвинила Большой театр в расизме из-за чёрного грима

Российские коллеги ей ответили, что спектакль ставился тысячи раз и дискуссии по этому поводу не будет.

Прима-балерина Американского театра балета Мисти Коуплэнд обвинила московский Большой театр в расизме. Возмущение артистки вызвал "некорректный", по её мнению, коричневый грим, который традиционно используется в балете "Баядерка". Об этом она написала в "Инстаграме".

В своём микроблоге прима разместила фотографии двух 14-летних балерин Большого театра, танцующих в "Баядерке" с коричневым гримом на лице, символизирующим тёмную кожу. Кроме того, на руках и ногах девочек были надеты тёмные перчатки и колготки. Примечательно, что подобный грим использовался артистами с премьеры балета в 1871 году.

— Реальность балетного мира, — написала Коуплэнд, заявив, что использование подобного грима сродни проявлению расизма.

Ситуацию уже успел прокомментировать генеральный директор Большого театра Владимир Урин. По его словам, театр не будет развивать данную дискуссию.

— Балет "Баядерка" прошёл в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет, — цитирует Урина РИА "Новости".

Напомним, что в основе сюжета балета "Баядерка" лежит романтичная восточная легенда о несчастной любви баядерки — индийской танцовщицы, живущей и служащей при храме до конца своей жизни, — и храброго воина. Само действие разворачивается в Ост-Индии.

В комментариях к посту балерины пользователи из России поясняют ей, что в нашей стране очень мало чернокожих людей, а в Большом театре их нет совсем. К тому же в нашей стране не было чернокожих рабов, поэтому не видят проблемы в таком гриме.

А вот Джессику Альбу ранее обвинили в расизме после восхвалений Гитлера.