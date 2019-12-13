Стало известно, когда будет запущено серийное производство машин Aurus

Премиум-седан в стандартной комплектации будет стоить около 18 миллионов рублей. Цена лимузина не называлась.

Серийное производство автомобилей марки Aurus стартует в первом квартале следующего года. Собирать машины будет завод Ford Sollers в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— Для цеха сборки автомобилей "Аурус" предусмотрена концепция "завод — шоурум". Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии и технологии дополненной реальности, — говорится в сообщении.

На заводе будет полный цикл производства автомобиля, состоящий из штамповочного производства, производства двигателя, цеха сборки, цеха окраски и цеха сварки.

Ранее сообщалось, что на машины марки Aurus приняли уже более 600 предзаказов. Владимир Путин обсудил поставки автомобилей с президентом Туркмении. Стоимость седана составит 18 миллионов рублей. Ценник остальных машин модельного ряда пока не раскрывался.