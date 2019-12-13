На Украине суд отправил под домашний арест одну из предполагаемых убийц Шеремета

Речь идёт о медике Яне Дугарь, которая единственная из всех подозреваемых попала на камеры видеонаблюдения.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь — одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Девушку-медика из 25-й аэромобильной бригады ВСУ отправили под домашний арест, хотя следствие считает, что именно она вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели.

Отметим, что Яна Дугарь — единственная из пяти подозреваемых, которая попала на камеры видеонаблюдения. Девушка ходила по улицам возле места убийства и фотографировала камеры, а те в свою очередь снимали её. Кроме того, следствие сочло девушку членом преступной группы по результатам прослушки её подельников.

Напомним, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести". О задержании его предполагаемых убийц стало известно только вчера — спустя три с лишним года.

Помимо Яны Дугарь по делу проходят волонтёр АТО Юлия Кузьменко (меру пресечения для неё изберут сегодня), участник боевой операции в Донбассе Владислав Грищенко с позывным Буча, имеющий шесть судимостей, а также его жена — Инна Грищенко с позывным Пума. Ещё одним подозреваемым стал киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, который выступает под псевдонимом Riffmaster.