Депутат предложил новый способ усложнить россиянам получение кредитов

Владимир Петров считает, что это в интересах граждан, так как не позволит им набрать лишних долгов.

Банки, прежде чем давать гражданам кредиты, должны запрашивать у ЦБ историю уплаты налогов потенциальными заёмщиками. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров направил в Центробанк обращение с соответствующей инициативой.

— При одобрении кредита финучреждение обязано запросить информацию от своего потенциального заёмщика об истории его налоговых выплат за последний год, — приводит цитату из документа News.ru.

Петров уверен, что введение дополнительного обязательного критерия при рассмотрении выдачи кредита поможет повысить финансовую дисциплину граждан. По его мнению, безответственный подход некоторых россиян к кредитованию в итоге негативно отражается и на добросовестных гражданах — банки вынуждены закладывать риски невозврата займов в повышенные проценты.

Ранее сегодня стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,25% годовых.