В Москве потушили масштабный пожар на складе

Огонь успел уничтожить товар и элементы здания на большей части площади обширного здания.

На юге Москвы у Варшавского шоссе потушили масштабный пожар, который охватил в полдень склады на большой площади. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Горел складской комплекс, находящийся по адресу Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Его площадь — 10 тысяч квадратных метров, семь тысяч из них были объяты огнём. Из-за жара обрушивались стены и перекрытия.

Пострадал один из сотрудников экстренных служб. Его вывели из объятого огнём здания и передали медикам. При тушении были задействованы вертолёты.

Лайф публиковал видео со взрывами в горящем здании, а также кадры с высоты птичьего полёта.