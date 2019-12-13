В Москве провели выставку высоких технологий RIW

В этом году главные мероприятия форума были посвящены ключевым направлениям национальной программы "Цифровая экономика".

В Москве проходит Российская неделя Интернета (Russian Internet Week, или RIW) — крупнейшая в стране конференция и выставка высоких технологий. Площадка является платформой для диалога между предпринимателями, государственными деятелями, представителями стартапов и другими специалистами.

Российская неделя Интернета стала местом проведения масштабных встреч, презентаций, пресс-конференций и мастер-классов. Один из спикеров —руководитель проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — конкурса "Цифровой прорыв" Олег Мансуров.

Напомним, что конкурс "Цифровой прорыв" является одним из проектов платформы "Россия — страна возможностей", одноимённой автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина. Конкурс стартовал 3 апреля. В 2019 году на конкурс было подано 66 474 заявки из 77 регионов России. Самые успешные проекты конкурса планируется внедрить в регионах. Более 20 крупнейших компаний и ведомств стали партнёрами "Цифрового прорыва".

Финал прошёл с 27 по 29 сентября в Казани и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хакатон в мире. По итогам конкурса более 120 проектов получили финансирование.