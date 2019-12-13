В Воркуте школьница привела вора домой и заперла внутри

Злоумышленник уходить не спешил — полицейские застали его за неспешным складыванием добычи в пакет.

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила домой вора, а затем заперла его внутри и ушла на занятия. Как сообщили в МВД по Коми, школьница встретила незнакомца по пути в музыкальную школу.

26-летний злоумышленник сам подошёл к девочке и представился другом её матери. Молодой человек убедил девочку в том, что он хочет сделать подруге сюрприз — дождаться женщину в её квартире. Девочка согласилась помочь незнакомцу воплотить задуманное. Она отвела "друга мамы" к себе домой, заперла дверь и ушла на занятия. Однако школьница не вытерпела и испортила "сюрприз".

— Девочка позвонила матери и рассказала о сюрпризе. Женщина вместе с коллегами поспешила по адресу проживания. Группа немедленного реагирования задержала злоумышленника, когда тот складывал в пакет технику, — рассказали в МВД.

В итоге злоумышленник лишился добычи: ноутбуков, планшета, фотоаппарата, золотых украшений и коллекции юбилейных монет. Теперь ему предстоит ответить по статье "Попытка кражи".

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