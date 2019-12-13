Задержанный рассказал, как убивал девушек на склоне горы на Урале — видео

Задержанный за убийство двух девушек признался в преступлении и рассказал, как расправился со своими жертвами. Кадры допроса публикует СКР.

Напомним, двойное убийство произошло в августе 2018 года. 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья проводили время на склоне горы Уктус поздно вечером. Подруги сидели и ели пиццу. К ним подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял девушек в упор. Это зафиксировали камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.

Подозреваемого искали больше года и задержали в начале декабря. Мужчина заявил, что у него не было никакого мотива и он просто решил убить девушек, когда их увидел.