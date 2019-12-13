МИД РФ — о закрытой части "нормандского саммита": Разговор был на высоких тонах

По словам Андрея Руденко, было озвучено предложение пересмотреть минские соглашения, но российский лидер их отстоял.

Дискуссия на саммите "нормандской четвёрки" в Париже была острой и жёсткой, а порой проходила на повышенных тонах. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

— Как мне говорили участники дискуссии, разговор был на высоких тонах. Какое-то время даже были идеи серьёзным образом переработать тот документ, который был согласован в сентябре (Минский протокол. — Прим. ред.). Но тем не менее твёрдость нашего лидера всё это предотвратила, — сказал дипломат на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Руденко выразил мнение, что во время "нормандского саммита" лучше и эффективнее сработала российская делегация. Он считает, что Москва не стала ставить "заоблачных целей", а добилась желаемого по ключевым вопросам.

Напомним, на "нормандском саммите" Зеленский заявил, что настаивает на передаче Украине контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.