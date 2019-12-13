Сельчанин попытался убить родителей и малолетнюю дочь

Пострадавших госпитализировали. Состояние бабушки и её внучки оценивается как тяжёлое.

В Нижегородской области полиция задержала мужчину, который пытался убить троих членов своей семьи, в том числе малолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, ночью 13 декабря в деревне Большие Поляны 36-летний местный житель напал с ножом на свою десятилетнюю дочь, а затем также нанёс ножевые ранения своим родителям. Подозреваемый с места преступления скрылся, однако утром был задержан в Нижнем Новгороде.

— Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние девочки и её бабушки медики оценивают как тяжёлое. Утром 13 декабря 2019 года подозреваемый задержан сотрудниками полиции в г. Н.Новгород, — говорится в сообщении СКР.

По информации следствия, задержанный состоит на учёте в психиатрической клинике. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее на Кубани мужчина зарезал мать, жену и ранил малолетнюю дочь. На следующий день подозреваемый сам сдался полиции.