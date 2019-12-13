Путин поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Тори под руководством премьера получили 364 мандата — больше, чем когда-либо за последние 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с победой его партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании. Он пожелал британскому премьеру успехов в ответственной деятельности во главе правительства, а также крепкого здоровья и благополучия.

Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента, — отметил глава российского государства.

Досрочные выборы стали результатом политического кризиса в Великобритании из-за предстоящего выхода страны из ЕС. Голосование состоялось 12 декабря. По его итогам консервативная партия под руководством премьер-министра получила 364 мандата в палате общин — больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Джонсон уже назвал дату выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее Борис Джонсон сравнил заявления о российском вмешательстве в референдум 2016 года по Brexit с мифом о Бермудском треугольнике.

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