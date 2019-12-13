Европа вынуждена провести второй этап пенсионной реформы

Европейские страны вынуждены провести второй этап пенсионной реформы в связи с бюджетным дефицитом в миллиарды евро. По данным Фонда развития гражданского общества (ФРГО), пенсионный возраст уже повысили в большинстве государств, на очереди Франция, Германия, Ирландия, Испания и Великобритания.

Эксперты называют наиболее острой ситуацию с пенсионной реформой во Франции. Сейчас возраст выхода на заслуженный отдых в республике — 62 года для мужчин и женщин. Правительство планирует повысить планку до 64 лет, но сохранит возможность отправляться на покой и в 62 с одним "но". При выходе на пенсию в этом возрасте пенсия будет урезанной.

На этом, однако, Париж остановиться не может — кабмин намерен унифицировать правила, отменить квоты для разных групп трудящихся и повысить возраст выхода на пенсию до 67 лет к 2025 году, а также повысить трудовой стаж с 41,5 до 42,5–43 лет.

Ранее сообщалось, что после представления проекта пенсионной реформы Францию охватила волна протестов.