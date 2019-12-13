Путин поручил в 2020 году перейти на электронные документы в медицине

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву начать поэтапный переход от бумажных к электронным документам. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам заседания президиума Государственного совета.

— Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе, при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищённости информационных систем в сфере здравоохранения, — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения — до 15 апреля 2020 года.

Правительству РФ и властям регионов предстоит обеспечить введение электронной документации, предусмотрев снижение нагрузки на больницы, связанной с заполнением отчётов и документов.