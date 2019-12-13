Путин назвал созданный на КамАЗе двигатель одним из передовых в мире

Российский лидер отметил, что большая часть деталей этого агрегата производится в России.

Президент России Владимир Путин посетил сегодня КамАЗ в городе Набережные Челны. Во время общения с рабочими завода глава России отметил, что созданный предприятием двигатель P6 — один из передовых в мире.

— Это действительно мировое качество. Но, что важно: 83 процента от этого двигателя, который является одним из передовых в мире, производится в России, — отметил Путин.

Главе государства рассказали также, что 30% элементов двигателя производится на площадках КамАЗа, остальные 53% — на других российских предприятиях. Закупаются генератор и стартер, потому что российские аналоги не устраивают КамАЗ.

Визит Владимира Путина на завод посвящён 50-летию предприятия. Его строительство началось 13 декабря 1969 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин может принять участие в запуске железнодорожной части Крымского моста. Первый пассажирский состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.