Дима Билан: У меня должно было родиться двое детей

Оказалось, что за плечами у исполнителя очень непростое расставание с девушкой, в отношениях с которой они пережили трагедию.

Популярный певец Дима Билан пережил очень непростое испытание. Его любимая девушка дважды ждала ребёнка, но оба раза беременность неожиданно прерывалась, сообщают "Дни.ру".

— У меня должно было родиться двое детей от девушки, которую я знаю, с которой я встречался, которую любил. Мы на какое-то время расстались, а потом встретились через года и подумали: "Послушай, ну что нет-то? Давай!" — разоткровенничался певец в YouTube-шоу Ирины Шихман.

Билан признался, что, узнав о выкидыше, он буквально "сошёл с ума". Певец настолько тяжело переживал потерю, что впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем, а затем навсегда прекратил общение с возлюбленной. Негативный опыт и постоянное чувство вины не позволили несостоявшимся родителям быть вместе.

— Ты успокаиваешь, как будто страдает только она. А про то, что испытываешь ты, никто не думает. А внутри горит всё, пожар. Ты сходишь с ума. Алкоголь. И открывается ящик Пандоры, и ты просто начинаешь пить, — вспоминает он.

И тем не менее певец не разочаровался в идее стать отцом, по-прежнему хочет иметь ребёнка, чтобы в мире "на одного хорошего человека стало больше".

Дима Билан — заслуженный артист Российской Федерации (2018), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007) и народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008). Этот исполнитель представлял Россию на Евровидении дважды: в 2006 году с песней Never Let You Go, заняв второе место, и в 2008 году с песней Believe, заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим в этом конкурсе. Подробнее о биографии певца читайте на сайте uznayvse.ru