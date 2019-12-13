Полиция занялась делом пьяной "сотрудницы МВД", возмутившей Сеть своими фото

Поиски местной жительницы осложняются тем, что, вероятно, она зарегистрирована в социальной сети не под своим именем.

В Свердловской области сотрудники МВД разыскивают девушку, которая опубликовала в социальных сетях фотографии в форме полиции и вела прямую трансляцию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. У девушки заплетался язык, она нецензурно выражалась, хотя рядом с ней находился ребёнок, предположительно её малолетняя дочь.

Ситуацию с розыском осложнило то, что девушка, вероятно, зарегистрирована в социальной сети не под своим именем.

— Мы разослали её фотографии по всем отделам Екатеринбурга, области, а кроме того, в Росгвардию и транспортную полицию. Ждём ответа, пока нельзя однозначно сказать, сотрудница она или нет, — цитирует URA.ru начальника пресс-службы УМВД РФ по региону Валерия Горелых.

При этом Горелых отметил: если девушка действительно окажется сотрудницей правоохранительных органов, то на данный инцидент "последует адекватная реакция". Впрочем, на одной из фотографий в Сети на одежде у виновницы этой ситуации имеются атрибуты одной из сотовых компаний города. Соответствующий запрос был направлен и туда.

Напомним, ранее Лайф писал, что неоднозначные ролики "пьяной полицейской" вызвали негодование у юзеров: девушка позволяет себе провокационные фото в бикини, в неоднозначных позах, при этом якобы находится на службе в полиции, так как выкладывает фото в форме.