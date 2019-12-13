Путин объяснил, почему искусственно снижать ставку по ипотеке опасно

Российский лидер отметил, что этот показатель зависит от конкретных условий и в первую очередь от инфляции.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что искусственно снижать ставку по ипотеке опасно, но работать над этим вопросом нужно. Глава государства затронул эту тему во время общения с сотрудниками автоконцерна КамАЗ.

Во время визита президента на предприятие один из работников поинтересовался у главы государства, нельзя ли ускорить снижение процентной ставки по ипотечным кредитам.

— Искусственно лучше этого не делать. Можно и нужно над этим работать, но искусственно опасно. Ипотечная ставка, да вообще любая ставка банка связана с макроэкономическими показателями и в первую очередь с инфляцией, — объяснил Путин.

Он отметил, что сейчас в стране сложилась уникальная ситуация по уровню инфляции — 3,5%, чего ранее в истории РФ не было. В этой связи ЦБ несколько раз за год снижал ключевую ставку.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала скорое снижение ипотечных ставок до 7–8% вполне возможным.