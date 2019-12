YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия

Музыкальные видео британского поп-музыканта Эда Ширана закрепились в рейтинге видеохостинга дважды.

В преддверии Нового года YouTube составил рейтинг самых популярных клипов за последние 10 лет, пишет журнал Forbes.

На первой строчке топа разместился клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito. Музыкальное видео вышло в 2017 году и сразу "взорвало" весь мир. Второе место занял британский поп-музыкант Эд Ширан с клипом на трек Shape of You. Его же видео на композицию Thinking Out Loud разместилось на десятой позиции чарта.

Также в рейтинг видеохостинга вошли клипы Джастина Бибера, PSY, Кэти Перри и других известных исполнителей.

Ранее YouTube составил список самых популярных видеоклипов уходящего года. В топ вошли Билли Айлиш, Сэм Смит и другие.