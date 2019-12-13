"Дождь из шампанского". Сердючка спустя 6 лет ворвалась в YouTube с новым хитом

В преддверии Нового года самая народная исполнительница постсоветского пространства выпустила танцевальный шлягер. Поклонники в восторге.

Украинский исполнитель Андрей Данилко обеспечил своему альтер эго Верке Сердючке триумфальное возвращение в чарты после шестилетнего перерыва. Звезда неожиданно ворвалась в "Ютуб" с англоязычной композицией Make It Rain Champagne ("Дождь из шампанского"). В считаные часы композиция набрала более десяти тысяч просмотров на видеохостинге и в два раза больше в "Инстаграме".

Своё восхищение новой песне от самой Сердючки выражают поклонники как на украинском, так и на русском языках.

Песня супер! 🌟 Будет хитом 👍 Уверена пользовательница Instagram qrosep

Это огонь! Лучшее, что я слышала за последние месяцы Восторгается a.n.n.y.03

Андрій Михайлович дуже класно і танцювально Пишет oksana_tsoba

Отметим, что не так давно Андрей Данилко заставил поклонников поволноваться. Украинский таблоид сообщил, что артисту стало плохо на съёмках новогоднего шоу: он был бледный, его постоянно бросало в пот. По данным СМИ, это было связано с перенесённой блокадой сердца, из-за чего нарушился сердечный ритм. Однако в интервью Лайфу звезда сообщила, что это было лишь небольшое защемление нерва. Оснований для паники нет.