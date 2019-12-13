Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно

Президент России Владимир Путин считает, что государство будет совершенствовать меры по поддержке рождаемости в стране.

— Они (меры поддержки. — Прим. ред.) создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать все эти механизмы, — сказал Путин в ходе общения с работниками завода КамАЗ.

Глава государства напомнил о некоторых уже принятых мерах. К примеру, были повышены выплаты за первого и второго ребёнка. Программа материнского капитала продлевается, расширяются пособия в регионах.

Ранее сегодня Росстат представил данные о том, что естественная убыль населения страны за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек.

Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил убеждённость, что нацпроект и ряд других мер будут способствовать скорейшему переводу демографической ситуации в стране от знака минус в знак плюс.