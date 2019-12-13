Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ — видео

Президент России Владимир Путин оставил автограф на одном из новых серийных грузовиков во время посещения производственной площадки автоконцерна КамАЗ. Глава государства также осмотрел новые разработки предприятия, в том числе беспилотник.

Путину также показали, как работает компьютерная система контроля качества автоконцерна.

Ранее сообщалось, что президент посетил сегодня КамАЗ в городе Набережные Челны по случаю 50-летия автоконцерна. Глава государства назвал созданный на предприятии двигатель одним из передовых в мире.