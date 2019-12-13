США сняли санкции с трёх компаний из России

В чёрном списке они значились всего несколько дней. Причины такой поправки пока не раскрываются.

Министерство финансов США сообщило об отмене санкций, введённых ранее в отношении шести российских компаний. Это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Из чёрного списка исключены ООО "ЦАО", ООО "Вертикаль" и ООО "Юником". Они фигурировали в акте, который касается ограничений, связанных с контртеррористической деятельностью и направлением противодействию киберугрозам.

Интересно, что эти три компании оказались в чёрном списке всего неделю назад наряду с четырьмя другими компаниями и семнадцатью физическими лицами из России. Их связывали с деятельностью ещё одного юридического лица — Evil Corp. Якобы это была хакерская группа. За информацию о её руководителе США даже предложили солидную награду.