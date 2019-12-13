На Украине заявили о предварительной договорённости с Россией по газу

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Фото © Danil Shamkin / NurPhoto via Getty Images

Однако к конечному варианту обе стороны на сегодняшний день прийти так и не смогли.

На сегодняшний день были достигнуты предварительные договорённости по транзиту газа из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Идёт продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику, — заявил он по итогам встречи с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене.

При этом Витренко уточнил, что итогового варианта по данному вопросу пока ещё нет. Планируется, что главы "Нафтогаза" и "Газпрома" проведут ещё одну встречу, от результатов которой будет зависеть прогресс в оформлении сделки в отношении транзита топлива.

Напомним, срок действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор не заключён. 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продолжить транзит при условии отказа от судебных претензий, на что "Нафтогаз" ответил отказом. При этом в общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

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