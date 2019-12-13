На Украине заявили о предварительной договорённости с Россией по газу

Однако к конечному варианту обе стороны на сегодняшний день прийти так и не смогли.

На сегодняшний день были достигнуты предварительные договорённости по транзиту газа из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

— Идёт продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику, — заявил он по итогам встречи с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене.

При этом Витренко уточнил, что итогового варианта по данному вопросу пока ещё нет. Планируется, что главы "Нафтогаза" и "Газпрома" проведут ещё одну встречу, от результатов которой будет зависеть прогресс в оформлении сделки в отношении транзита топлива.

Напомним, срок действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор не заключён. 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продолжить транзит при условии отказа от судебных претензий, на что "Нафтогаз" ответил отказом. При этом в общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.